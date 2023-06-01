¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¡ÉÎ©·û¡ß¸øÌÀ ¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¡¡¡ÈÌî¹ç¡É¤Ç²òÅÞ¤ÎÎò»Ë¤â¡ÄÍ¸¢¼Ô¤Ï¤«¤é¤Ï»¿ÈÝ¡Ö´üÂÔ´¶¡×¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¡Ä¡×¡Únews23¡Û
Áªµó¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö¿·ÅÞ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£15Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤«¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖÃæÆ»ÀªÎÏ¤ò¤Þ¤µ¤ËÀ¯¼£¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¹ñÌ±À¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÀªÎÏ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡Ö¤³¤ÎÃæÆ»¤Î²ô¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¿·ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¤ß¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Î¾ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÅÞ¤ÏÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÌ¾¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ï·èÄê¤·¡¢¸øÉ½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÞÅ¾Ä¾²¼·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿·ÅÞ·ëÀ®¡£¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö10·î¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤à¤·¤íÁíºÛÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤°¤é¤¤¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÞÆâ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡µÆÅÄ¿¿µª»Ò µÄ°÷
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡×
¤¿¤À¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¿·ÅÞ¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëµÄ°÷¤â¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡Ê70Âå¡Ë
¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃæÆ»¼çµÁ¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤À¤«¤é²¿¤È¤·¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¡Ê80Âå¡Ë
¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤À¯¼£¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©·û¤µ¤ó¤È¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤º¤ËÁªµó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Ìî»û¸ÞÅµ ÀÇÄ´²ñÄ¹
¡Ö¤ä¤Ï¤ê·ãÀï¶è¡¢ÀÜÀï¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡×
¼«Ì±ÅÞ ³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô
¡ÖÁªµó¶è¤ò1ËüÉ¼°ÊÆâ¤Îº¹¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¿µÄ°÷¤Ïµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¡É¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤½¤³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¿·ÅÞ¤ò·ëÅÞ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÅÞ¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢Æ±¤¸´ú¤Î²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤«¤é32Ç¯Á°¡£¡ÈÂÇÅÝ¼«Ì±¡É¤ò·Ç¤²ÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¿·¿ÊÅÞ¡×¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥¤ì¤¿¿·À¸ÅÞ¤Î¤Û¤«¡¢Ì±¼ÒÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬ÂçÃÄ·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëÅÞÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤äÌîÅÄÂåÉ½¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¿ÊÅÞ¤ÏÍýÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¸òÂå¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡ÈÀïÎ¬Åª¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÞ¡£1996Ç¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤ÎµµÎö¤¬Á¯ÌÀ²½¡£
¾®Âô°ìÏº»á¡Ê1997Ç¯¡Ë
¡ÖÊ¬ÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡×
²¬ÅÄ¹îÌé»á¡Ê1997Ç¯¡Ë
¡Ö¤¤¤ï¤ÐÅÞ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¡¢Êü¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÊÁªµó¤Ç¡Ë¿·¿ÊÅÞ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À¡×
·ëÅÞ¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¸øÌÀÅÞ¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡»³¸ýÆáÄÅÃË ÂåÉ½¡ÊÅö»þ¡Ë2017Ç¯
¡Ö¼ê¤ò°®¤ì¼«Ì±¤È¸øÌÀ¡¢Ã¡¤¤Ä¤Ö¤»Î©Ì±¡¦¶¦»º¡×
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢ÁíÁªµó¤òÁ°¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ó¤À2ÅÞ¤ò³¹¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö´üÂÔ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ÁÈ¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£¡Ê£Ñ.¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡Ëº£¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ç²¿¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê20Âå¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤È¡ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬ÊÌ¤ÎÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
20Âå
¡Ö¡ÊÁ°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡Ë»ä¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï»¿À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹Èæ³Ó¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¤é¤É¤³¤ò±þ±ç¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡ÖÍ¿ÅÞÄÉµÚ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ä¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡×
¹ñ²È¸øÌ³°÷¡Ê40Âå¡Ë
¡ÖÁÈ¤à¤Î¤Ï¼«Í³¤À¤±¤É¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¡×
40Âå
¡ÖÊÊ¤Î¶¯¤¤¿ÍÆ±»Î¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
