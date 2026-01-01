¸øÆ»¤Þ¤Ç¥´¥ß¤¬¡Ä¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬Èò¤±¤ë¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¤·¤¿·ë²Ì¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥Ù¥é¥ó¥À¤äÄí¡¢¸øÆ»¤Ë¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥´¥ß¡½¡½¶áÎÙ¤Ç¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²È¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¤â²È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÂð¤òË¬Ìä¤·¡Ö¤ª²È¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ËÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤â¥â¥Î¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¼¡¼!?²È¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è²È¡¦º´µ×´Ö·°¤µ¤ó(@sasakumako)¤Î¡Ø¤ª²È¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢X¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î²ÈÂ¼Æ»À¸¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¤â¡Ö²È¤¬¹¥¤¡×¡£¾Íè°ì¸®²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢²È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»À¸¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ö¤ª²È¡¢¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4ÏÃ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²°Éß¡×¤Ï¡¢³°¤Þ¤Ç¥´¥ß¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥´¥ß²°Éß¡×¤¬ÉñÂæ¡£Æ»À¸¤¬¡Ö²È¤Î¼«Í³¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ò¸«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈË¬¤Í¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï°ì½³¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Äí¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÆ»À¸¤ò¸«¤Æ¡¢²È¼ç¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ë¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤¿¡£
²È¤ÎÃæ¤â¥â¥Î¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Æ»À¸¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¤â¤Î¤ò½¸¤á»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¥´¥ß¡×¤Ç¤â¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥´¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆ´¤ì¡×¤ò¹þ¤á¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¡¢¡ÖËþÂÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×´Ö¼è¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢
ËÜ½ñ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦²ÈÂ¼Æ»À¸¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¡£ÆÍ·âË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëè²ó¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò1¤Ä»ý»²¤¹¤ë¡£¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²È¤È½»¿Í¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Ï¡Ö»¶Êâ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²È¤ò¸«¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤í¤¦¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤±¤É¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬Ìä¤·¤Æ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð)¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Çµ¼»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²È¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È½»¿Í¤¿¤Á¤È¤âÀÜ¿¨¤¹¤ë¤«¤é¥É¥é¥Þ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ»À¸¤¯¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¸¤â¤¸¤·¤Æ¤ë¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤º¤ó¤º¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥ã¥é¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÆ´¤ì¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢¡ÖÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏËþÂÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÁÛÁü¤·¤ÆÇ±¤ê½Ð¤·¤¿¡×²È¤È½»¿Í¤ÎÀßÄê
²È¤È½»¿Í¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦²È¼ç¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê²È¤À¤í¤¦¡Ä¡Ù¤È¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁÛÁü¤·¤ÆÇ±¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Î´Ñ»¡¤ÈÁÛÁüÎÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¼èºà¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²È¤ÎÂ¤·Á¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤ÊÆüËÜ²È²°¡¢Í×ºÉ¤Î¤è¤¦¤Ê²È¡¢ÁýÃÛ¤·¤¹¤®¤Î²È¤Ê¤É¡¢Æ»À¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿²È¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËË¬Ìä¤·¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·úÃÛ¤ÎÍýÍ³¤ä»×¤¤¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤ËÆ»À¸¤¬·ú¤Æ¤¿¤¤°ì¸®²È¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼èºà¶¨ÎÏ¡§º´µ×´Ö·°(@sasakumako)
