¡Öº£²ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤¢¤º¤¿§¡×ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬¿·¥Ø¥¢¡ª²Ã¹©¤·¤¿¡Ö±§Ãè¿Í£Ë£Á£Å£Ì£Á¡×¤â¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬¿·¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¡££ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤ò»È¤Ã¤Æ²Ã¹©¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Î£Å£×¡¡£È£Á£É£Ò¡×¤Èµ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¤¢¤º¤¿§¤Ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥±¡¼¥×¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢£ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤ËÍÎÉþÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£±§Ãè¿Í£Ë£Á£Å£Ì£Á¤Ï¤â¤Ï¤äÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢£ã£è£á£ô£Ç£Ð£Ô¤Ç¡Öº£ÈþÍÆ¼¼¤Î¥±¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤«¤é²Ä°¦¤¤ÍÎÉþ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö±§Ãè¿Í¤Ý¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥±¡¼¥×¤ò¤«¤±¤¿¼ó¤«¤é²¼¤ò²Ã¹©¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£²ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ç¤¢¤º¤¿§¡£¤Þ¤¿¤Á¤ã¤ó¤ÈºÜ¤»¤ë¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¨¥é¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀÖ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤âµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¤°¤¦¤«¤ï¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀÖ¿§¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿·¶Ê¥¸¥ã¥±¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¿§¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£