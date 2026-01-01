£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£¸£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£¸£°¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö11:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49530.56¡Ê+380.93¡¡+0.78%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23683.45¡Ê+211.70¡¡+0.90%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54425¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.41%¡Ë
²¤½£³ô¼°15ÆüGMT16:10
±ÑFT100¡¡ 10240.33¡Ê+55.98¡¡+0.55%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25373.08¡Ê+86.84¡¡+0.34%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8308.35¡Ê-22.62¡¡-0.27%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.558¡Ê+0.048¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.158¡Ê+0.026¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.786¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.296¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.814¡Ê0.000¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.384¡Ê+0.044¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.365¡Ê+0.007¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.683¡Ê-0.034¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.155¡Ê-0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.37¡Ê-2.65¡¡-4.27%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4620.40¡Ê-15.30¡¡-0.33%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
96292.00¡Ê-1265.55¡¡-1.30%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1526Ëü5171±ß¡Ê-200628¡¡-1.30%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö11:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49530.56¡Ê+380.93¡¡+0.78%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23683.45¡Ê+211.70¡¡+0.90%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54425¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.41%¡Ë
²¤½£³ô¼°15ÆüGMT16:10
±ÑFT100¡¡ 10240.33¡Ê+55.98¡¡+0.55%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25373.08¡Ê+86.84¡¡+0.34%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8308.35¡Ê-22.62¡¡-0.27%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.558¡Ê+0.048¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.158¡Ê+0.026¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.786¡Ê+0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.296¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.814¡Ê0.000¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.384¡Ê+0.044¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.365¡Ê+0.007¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.683¡Ê-0.034¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.155¡Ê-0.024¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.37¡Ê-2.65¡¡-4.27%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4620.40¡Ê-15.30¡¡-0.33%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
96292.00¡Ê-1265.55¡¡-1.30%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1526Ëü5171±ß¡Ê-200628¡¡-1.30%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì