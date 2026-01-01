¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢Æü¶ä¤ÈÂ¾Ãæ¶ä¤È¶âÍ»³Êº¹¤Ç±ß¤¬²¸·Ã¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤ò¼õ¤±¤Æ£±£µ£¸±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Æ°¤¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºöÀµ¾ï²½¤äÂ¾¤Î£Ç£±£°Ãæ¶ä¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢±ß¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÏÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤È£Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤è¤ê½Ì¾®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º±ß¤Ï¼å´Þ¤ß¡¢¾å¾ºÍ¾ÃÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î±ß¤¬¶âÍøÆ°¸þ¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢À¯¸¢¸òÂå¸å¤Î³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎºÄÌ³¿å½à¤¬¥ê¥¹¥¯¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï±ßÁê¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£³¤«·î¸å¤Ë£±£µ£µ±ß¡¢£±£²¥«·î¸å¤Ë£±£´£¹±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢±ß¤¬Âç¤¤Ê²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡158.51¡¡EUR/JPY¡¡183.96
GBP/JPY¡¡212.21¡¡AUD/JPY¡¡106.32
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
