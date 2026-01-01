¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÀìÂç¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¸µ¹Åç¤ÎÄ®ÅÄ¸øÆóÏº»á¡¡Ê¡°æ¹©Âç´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ½à£Ö¤Î¼êÏÓ¡¡Êì¹»¤ÎÅìÅÔ£±ÉôÉüµ¢ÌÜ»Ø¤¹
¡¡ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°£²Éô¤ÎÀìÂç¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡¢¸µ¹Åç³°Ìî¼ê¤Ç¸½ºß¤ÏËÌÎ¦Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¡¦Ê¡°æ¹©Âç¤òÎ¨¤¤¤ë£Ï£Â¤ÎÄ®ÅÄ¸øÆóÏº»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡°æ¹©Âç¤Ïº£·îËö¤Ç¤ÎÄ®ÅÄ»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹õºäÍÎ²ð»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀìÂç¤ÏºØÆ£ÀµÄ¾´ÆÆÄ¡Ê£¶£µ¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç£±£·Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î£±ÉôÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ä®ÅÄ»á¤Ï¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î¤«¤éÀìÂç¤ò·Ð¤Æ£¹£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç³èÌö¤·¤¿¡££°£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ëºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£°£¶Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÄÌ»»£¹£µ£µ»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡¢£¸£µËÜÎÝÂÇ¡¢£²£·£²ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢ÂåÂÇ¤Ç¤Î£²£°ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºå¿À¡¢¹Åç¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢»°É©½Å¹©¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢£²£±Ç¯£´·î¤ËÊ¡°æ¹©Âç¤ÎÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡££²£³Ç¯£±£±·î¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡££±Éô¥ê¡¼¥°¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£³£²ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢ÁÏÉô£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¾Ìç¡¦ÀìÂç¤ÎÉü³è¤Ø¸þ¤±¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£