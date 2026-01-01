Ë¬ÊÆÃæ¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡¡¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ç¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°
Ë¬ÊÆÃæ¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï15Æü¡¢²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«·³´ðÃÏ¤Ç·³Ââ¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤È¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ââ°÷¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿±¿Æ°¤äÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï¹ñËÉÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Î»ë»¡Àè¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤é¤ÎÂâ°÷¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤âÆüÊÆËÉ±ÒÁê²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤È¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï15Æü¸á¸å¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç·³»ö³èÆ°¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï2025Ç¯12·î¤Î¹Ö±é¤ÇÆüËÜ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¿¤À¾è¤ê¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£