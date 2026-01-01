¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¿·³«¹Ò¡¡Í½ÁªÆÍÇË¤âµ¡ÎÏ¤ÏÉÔ°Â¡ÖÀ°È÷¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿·³«¹Ò¡Ê£²£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£´£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¸¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£³¹æÄú¤Î¿·ÅÄÍº»Ë¤È¤Î£³ÃåÁè¤¤¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ£´Ãå¡££±£·°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£²£µ¹æµ¡¤Ï¡ÖÆ»Ãæ¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£À°È÷¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÃæ·ø¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£±£µÍ¥½Ð¤ÈÁ´¹ñ£²£´¾ì¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ë¿åÌÌ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿À°È÷¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤ÐÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£