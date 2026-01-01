°Õ³°¤ËÂç»ö¤ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ü¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞÌ¾ ¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤Ë¤Ï¥¤¥¸¥ê»¦Åþ¡ÖÎ¬¤·¤ÆÃæ³ËÇÉ¡©¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¡££±£µÆü¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¡£ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£³Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ò·è°Õ¡££±·î£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤¬Ç»¸ü¤À¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¿·ÅÞ·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Î¾ÅÞ¤Ï²òÅÞ¤Ï¤»¤º¡¢½°±¡µÄ°÷¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤Ë¾®Áªµó¶è¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¼çÅª¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·ÅÞ¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤À¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦°Ê¹ß¡¢¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¼¡¤ÎÁªµó¤Ï²¼Ìî¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó»Ù±ç¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀäË¾´¶¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î©·û¤Î¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿·ÅÞ¤Ë¹çÎ®¤·¤Ê¤¤µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¾å¤Î¡ØÊ¬ÅÞ¡Ù¤òÇ§¤á¡¢»ñ»º¤ª¤è¤ÓË¡ÅªÃÏ°Ì¤Î¸øÊ¿¤ÊÊ¬³ä¤ò¶¯¤¯Í×µá¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¿ô¹ç¤ï¤»¤Î¤¿¤á¤ÎÌî¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤ËÈ¿ÂÐ¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÅÞ¤ËÃ¯¤¬Æþ¤ë¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·ÅÞÌ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÆ»¡©¡×¡ÖÎ¬¾Î¤ÏÃæ³×ÇÉ¤«¤Ê¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÅÞÌ¾¤¬¥À¥µ¤¹¤®¤ÆÁªµóÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔÉ¾¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿·ÅÞÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¿»Æ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀèÁö¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃæÆ»²þ³×¤Ë·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢ÅÞÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£