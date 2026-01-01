¥Î¥¨¥Ó¥¢¤ÎUVÈþÍÆ±Õ¤¬¿Ê²½♡Æ©ÌÀÈ©¤ØÆ³¤¯¿·¥ì¥¤¥»¥éÃÂÀ¸
»ç³°ÀþÂÐºö¤ÈÈþÇò¥±¥¢¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¿·ºî¤¬¥Î¥¨¥Ó¥¢¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿UVÂÐºö¥·¥êー¥º¡Ö¥ì¥¤¥»¥é¡×¤ÎÆüÃæÍÑÈþÍÆ±Õ¤¬¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¿Ê²½¤·¤¿½èÊý¤Ç¡¢»ç³°Àþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤À°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤âÌ¥ÎÏ♡¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Íê¤ì¤ëUVÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
ÈþÇò4¤ÈÈ©¤¢¤ìËÉ»ß¤òÆ±»þ¤Ë¥±¥¢
¿·È¯Çä¤Î¡Ø¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥ì¥¤¥»¥é ÌôÍÑ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° UV¥»¥é¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡Ù¤Ï¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥¢¥ë¥Ö¥Á¥ó¤È¡¢È©¤¢¤ìËÉ»ßÍ¸úÀ®Ê¬¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à1¤òÇÛ¹ç¡£
¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÆüÃæ¤ÎÈ©¤ò¼é¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ØÆ³¤¯½èÊý¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Anua¤¬¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á60´§Ã£À®¡ª¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¤¦¤ë¤ª¤¤Ì©Ãå¥Ùー¥ë¤Ç²÷Å¬UVÂÐºö
¸·Áª¤µ¤ì¤¿8¼ïÎà¤Î¿¢Êª&³¤Áô¥¨¥¥¹2¤È¡¢¥³¥éー¥²¥ó¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥¢¥ß¥Î»À¤Î3¤Ä¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬3¤òÇÛ¹ç¡£´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢ÆüÃæ¤â¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿·ºÎÍÑ¤ÎÌ©Ãå¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ùー¥ë½èÊý5¤Ë¤è¤ê¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿6¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¿¤Ó¤Î¤è¤¤¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
ÀÐ¤±¤ó¤ÇÍî¤È¤»¤ëÅÀ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ
SPF34¡¦PA+++¤ÇUV-A¡¦UV-B¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥íー¥é¥ëÄ´¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ç³°Àþ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥×¤Î¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÍÍ¤ä¡¢³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹*7¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ëÀß·×¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥ì¥¤¥»¥é ÌôÍÑ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° UV¥»¥é¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä
²Á³Ê¡§4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ5,280±ß¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§50g
SPF¡¦PA¡§SPF34¡¦PA+++
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î5Æü
ÈÎÇäÌ¾¡§NÌôÍÑUV¥»¥é¥àMk
*1 ¥¢¥ë¥Ö¥Á¥ó¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à
*2 ¥«¥ó¥¾¥¦¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥µ¥¹¥ê¥Í¥¢¥ê¥¹¥¨¥¥¹¡¢¥¨¥¤¥¸¥Ä¥¨¥¥¹¡¢¥·¥ã¥¯¥ä¥¯¥¨¥¥¹¡¢¥¯¥¤¥ó¥¹¥·ー¥É¥¨¥¥¹¡¢¥ª¥¦¥´¥ó¥¨¥¥¹¡¢¥É¥¯¥À¥ß¥¨¥¥¹¡¢³¤Áô¥¨¥¥¹¡Ê1¡Ë¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*3 ¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó±Õ¡Ê£´¡Ë¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ê£²¡Ë¡¢L-¥ª¥¥·¥×¥í¥ê¥ó¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*4 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°
*5 N-¡Ê£±ー¥ª¥¥½¥Ø¥¥µ¥Ç¥·¥ë¡Ë¥°¥ê¥·¥ë-L-¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡ÊÈéËì·ÁÀ®ºÞ¡Ë
*6 ½¾ÍèÉÊ¡Ö¥Î¥¨¥Ó¥¢ ¥ì¥¤¥»¥é ÌôÍÑ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥»¥é¥àUV¡×¤ÎSPF28¡¦PA++¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ
*7 ´¥Áç¡¢»ç³°Àþ¡¢²ÖÊ´¡¦¤Á¤ê¡¦¤Û¤³¤ê¤Ê¤É¤Î¶õµ¤Ãæ¤ÎÈùÎ³»Ò
ËèÆü¤ÎUV¥±¥¢¤ò¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë
»ç³°ÀþÂÐºö¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤È¸ú²Ì¤ÎÎ¾Î©¤¬ÂçÀÚ¡£¥Î¥¨¥Ó¥¢¤Î¿·UV¥»¥é¥à¤Ï¡¢ÈþÇò*4¡¦ÊÝ¼¾¡¦UV¥«¥Ã¥È¤ò°ì¤Ä¤Ç³ð¤¨¤ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢È©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ËèÆüÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëUV¥±¥¢¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÈ©¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë½¬´·¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡