»Ò¶¡¤Î¼çÂÎÀ°é¤à ÅÜ¤ë¡¦»Ø¼¨¶Ø»ß¤Î¥ë¡¼¥ë¡¡¡È¾¡Íø¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ®Ä¹¡ÉÌÜÅª¤Î¥Ð¥¹¥±Âç²ñ
´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤â¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÏ¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤À¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤¤¤ª¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ý¤±À¼¤À¤±¤¬¶Á¤¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¡£
»ØÆ³¼Ô¤Ï»Ò¶¡¤ò¤·¤«¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢»î¹çÃæ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò°é¤à¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ð¥¹¥±Âç²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¡©
ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë2025 ¥°¥ê¥Ã¥È¥¢¡¼¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¡£
Live News ¦Á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¶Ñ°ì¤Ë¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î»Ò¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´Áª¼ê¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï8¡¢9¡¢5¡¢7¡¢22ÈÖ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È20¡¢4¡¢6¡¢11¡¢21ÈÖ¤È¡¢Á´°÷¤¬¸òÂå¤·¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤Ï¶Ø»ß¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤â¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¼«¼çÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¡£
»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÅÜ¤ë¡É¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹Ô¤³¤¦¡ª¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤µ¤¡¤µ¤¡¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¤¤¤¤¤è¡ª¤¤¤¤Æ°¤¡ª¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤äÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤äÊÑ²½¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¡§
¥³¡¼¥Á¤¬»Ø¼¨½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤ÆºîÀï¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ã£À®´¶¡Ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿»þ¤ËÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¡§
º£²óÁ´Á³ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬¡Ë¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¡§
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£
Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤»¤º¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò°é¤à¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂç²ñ¡£
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤âÂç²ñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä ¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉô¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Éô¡¦ÅÄÂå¾ÌéÉôÄ¹¡§
ÊÝ¸î¼Ô¡¦¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ê¼çÂÎÅª¤Ë¡ËÉ½¸½¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢²ÝÂê´¶¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Âç²ñ¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤Î²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ø¡£
À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëB¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä ¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉô¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Éô¡¦ÅÄÂå¾ÌéÉôÄ¹¡§
°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆB¥ê¡¼¥°¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½±þ±ç¤·¤¿¤ê¡¢À¸³¶¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊB¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿þÌî¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£