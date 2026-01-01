¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥Éµ¶Â¤ÍÆµ¿ ÃË2¿ÍÂáÊá¡¡ÊÌ¿Í¤Î¼Ì¿¿¡¦´é¼Ì¿¿¤òÅ½¤ê¤Ä¤±
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËÊÌ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä´é¼Ì¿¿¤òÅ½¤ê¤Ä¤±¡¢µ¶Â¤¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ·¼½¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤é2¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤Î¿®ÍÑ¾ðÊó¤ò³«¼¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î°ìÉô¤ò¥ä¥¹¥ê¤ò»È¤Ã¤Æºï¤ê¡¢ÊÌ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä´é¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òµºÜ¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æµ¶Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¤Ï¡¢Ìó2000¿ÍÊ¬¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÂ¿¿ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£