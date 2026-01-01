¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¥ì¥Ó¥åー¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹³ÐÀÃ¡ª´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ËÜÂÎ¤Ë³«¸ý¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¸÷ÎØ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤ÇÉ½¸½
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤ò1·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤Ë¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢µ¡ÂÎÆâÉô¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥¥Ã¥È¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Æ¬Éô¤Î³«¸ý¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢»Í»è¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¸÷ÎØ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê°Õ¾¢¤ò¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¡£1·î10ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2,860±ß
¡¡¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿ËÜ¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Ê¤ª¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ»ï¤Ç¤â¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ»²¾È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÄÉ²Ã¥Ñー¥Ä¤Ç³ÐÀÃ¾õÂÖ¤òºÆ¸½
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤¿¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¡Ö¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ê¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¯¥¡¥Ã¥¯¥¹¡ÎGUNDAM QuuuuuuX¡Ï¡Ë¡×¡£¤½¤ÎºÇ½ªÏÃ¡¢¥·¥å¥¦¥¸¤¬¶î¤ë¡È¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤«¤é¸½¤ì¤¿¡ÈÇò¤¤°Ëâ¡É¡ÊRX-78-2¥¬¥ó¥À¥à¡Ë¤È¤Î·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥í¥ó¤Îé¬é¯¡Ê¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ë¥é¥é¥¡¡Ë¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥Þ¥Á¥å¤Î¶«¤Ó¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢µ¡ÂÎ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤¬³ÐÀÃ¤¹¤ë¡£Æ¬Éô¤¬³«¸ý¤·¡¢¥Óー¥à¡¦¥·ー¥ë¥É¤Î¤è¤¦¤ÊËÉ¸æµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¸÷ÎØ¤¬Î¾¸ª¤ÈÎ¾µÓ¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥Óー¥à¡¦¥¢¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇò¤¤°Ëâ¤ÎÆ¬Éô¤ò»Â¤êÍî¤È¤·¤¿¡£
¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX(¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ»þ)¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÈÇò¤¤°Ëâ¡É¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤ë
¡¡¥¥Ã¥È¤Ï¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤ÎA～G¥Ñー¥Ä¤È¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®ÍÑ¤·¡¢H～J¥Ñー¥Ä¤ÈPET¥·ー¥È¡¢¿·µ¬¤Î¥·ー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥Ä¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Îー¥Þ¥ë¤Î¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥Ñー¥Ä¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¤Ë¤ÏÈô¤Ð¤·¤ÆÊ¶¼º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¥·ー¥ë¤â¾®¤µ¤¯Á¡ºÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢åºÎï¤ËÅ½¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀèºÙ¤Î¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Èºî¶È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
A¥Ñー¥Ä¡¢B¥Ñー¥Ä
C¥Ñー¥Ä¡¢D¥Ñー¥Ä
E¥Ñー¥Ä¡¢F¥Ñー¥Ä¡¢G¥Ñー¥Ä¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤ÈÆ±¤¸¥Ñー¥Ä¤À
H¥Ñー¥Ä¡¢I¥Ñー¥Ä¡¢J¥Ñー¥Ä¡£¤³¤Á¤é¤¬¿·µ¬¤Î¥Ñー¥Ä·²
PET¥·ー¥È¡¢¥·ー¥ë¡¢¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÆ¬Éô¤«¤é³«»Ï¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¸ýÆâ¤ä¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î¥·ー¥ëÅ½¤ê¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¸å¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£³«¸ý¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¥Ñー¥Ä¿ô¤Ï¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤«¤é1¥Ñー¥ÄÁý¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥È¤Ë¤ÏÈóÅ¸³«¾õÂÖ¤ÎÆ¬Éô¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬Éô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ýÆâ¤È¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Ï2¼ïÎà¤Î¥·ー¥ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë»ÅÍÍ¤À
¥·ー¥ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀèºÙ¤Î¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤ÈÅ½¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¥âー¥ë¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÅÉÁõ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦
³Ü¤ÈÆ¬Éô¤Î²ÄÆ°¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ËË¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¡£¡ÖHG 1/144 GQuuuuuuX¡×¤Î¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æ·¤Î¤è¤¦¤Ê¥âー¥ë¥É¤¬¤¢¤ë
³Û¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤â¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
É¡¤ÈËË¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥Ñー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤ë
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¼ª¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®¡£¼ª¤Ë¤Ï¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÈóÅ¸³«¾õÂÖ¤ÎÆ¬Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£É¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤âOK
¡¡Æ¹ÂÎ¤ÏºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó¤ÎÆó½Å´ØÀá¤ä¸ª¤Î°ú¤½Ð¤·¹½Â¤¡¢Ê¢Éô´ØÀá¤Ê¤É¡¢²ÄÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬Éô¤Û¤É¾®¤µ¤Ê¥Ñー¥Ä¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼«ÂÎ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¶»Éô¤ËÅ½¤ë¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¥º¤Î¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢·àÃæ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ß¥ª¥ó¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È³ÐÀÃ¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜ¹Æ¤ÎºîÎã¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¼ó´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¶»Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¶»Éô¤Ë¸ª´ØÀá¤òÁÈ¤ß¹þ¤à
¶»Éô¤Ë¸ª´ØÀá¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¶ß¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
¶ß¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¶»ÉôÁ°ÌÌ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
Á°ÌÌ¤Ë¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¶»Éô¤¬´°À®
Ê¢Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¶»Éô¤ËÊ¢Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¹ÂÎ¤¬´°À®
¡¡ÏÓ¤Ïº¸±¦ÆÈÎ©¤·¤Æ²ÄÆ°¤¹¤ë¸ª¥¢ー¥Þー¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ±û¤Î±ß·Á¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¸÷ÎØ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òº¹¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È·ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¤Î¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤òÅ½¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¾åÏÓ¤ÈÁ°ÏÓ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥íー¥ë¼´¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éª¤Î¸þ¤¤ä¥·ー¥ë¥É¤Î³ÑÅÙ¤ò¼«ºß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ª¥¢ー¥Þー¤Ïº¸±¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤ë
¸÷ÎØÅ¸³«»þ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
ÀèÃ¼¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¸ª¥¢ー¥Þー¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥¢ー¥Þー¤Ë¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
¸ª¤Î´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥¢ー¥Þー¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Á°ÏÓ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Éª´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¼ê¼ó¤ËÁõ¹Ã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¾åÏÓ¤Ë¸ª¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£ÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ÏÊÌ¥Ñー¥Ä¤Ç¾åÏÓ¤Î¥íー¥ë¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£Éð´ï¤Î»ý¤Á¼ê¤ÈÊ¿¼ê¤Î2¼ïÎà
¼ê¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤¬´°À®
º¸ÏÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÏÓ¤¬´°À®
¡¡²¼È¾¿È¤Ï¹ø¡¢µÓÉô¤Î½ç¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£µÓÉô¤ÏÊ£»¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñー¥Ä¿ô¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼«ÂÎ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀâÌÀ½ñ¤Î½ç¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥Ñー¥Ä¤ËÅ½¤ë¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤Ï¡¢ÀâÌÀ½ñ¤Ë¥Ñー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ½¤ë°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¹ø¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£ÆâÉô¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Áõ¹Ã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿º¸±¦¤ÎÁõ¹Ã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®
µÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£ÂÀ¤â¤â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¸Ô´ØÀá¤ÈÁõ¹Ã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆâÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
Áõ¹Ã¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®³°Â¦¤ÎÁõ¹Ã¥Ñー¥Ä¤Ë¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë
¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
Â¼ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Â¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦µÓ¤¬´°À®
º¸µÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆµÓÉô¤¬´°À®
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿Éô°Ì¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆËÜÂÎ¤Î´°À®
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º