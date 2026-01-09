【花海咲季-Fighting My Way-】 1月16日 発売 価格：26,950円

コトブキヤは、1/7スケールフィギュア「花海咲季-Fighting My Way-」を1月16日に発売する。価格は26,950円。

本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

「Fighting My Way」をイメージしたステージ衣装とポージングで立体化されており、ライブパフォーマンスの一瞬を切り取ったかのようなクールなポージングと表情、そして元アスリートらしい引き締まった腹筋も細かく造形されている。

コトブキヤショップにて予約・購入すると限定特典として「表情替えパーツ2種セット」が付いてくる。

