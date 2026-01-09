「Brave 7 LE」1,350mAhバッテリー2個（標準付属品+256GB SDカード）

Amazonにて、AKASOのアクションカメラが特別価格で販売されている。期間は1月20日23時59分まで。

今回、「Brave 7 LE」、「Brave 4 Pro」、「EK7000 Pro」の3機種がラインナップ。本体にバッテリーや自撮り棒、収納ケースなど周辺アクセサリーが付いた様々な商品が期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「Brave 7 LE」（自撮り棒・収納ケース付き）

4K/30FPSの映像と20MPの写真を撮影できるアクションカメラ。広い視野をカバーする超広角レンズと画角が調整できる5倍ズーム機能を搭載している。自撮り棒と収納ケースも付属する。

「Brave 4 Pro」（自撮り棒・収納ケース付き）

4K/30FPSの高画像解像度で映像を残せるほか、20MPの写真を記録できるアクションカメラ。2.0インチタッチパネル式液晶画面を採用しており、直感的に素早い設定変更ができる。

「EK7000 Pro」（標準付属品＋自撮り棒＋収納ケース）

本商品は、4Kの高画質映像を撮影できるアクションカメラ。高感度CMOSセンサーを搭載し、スミアノイズのない高画質な映像で、夜間でも高い視認性を確保する。超広角レンズを搭載し、広い範囲を撮ることで視野全体を記録できるだけでなく、遠近感が強く出せるので、より迫力のある映像を撮影できる。