AmazonにてEJDのコードレス掃除機3商品が特別価格で販売されている。期間は1月25日23時59分まで。なお、「‎MJ53 Pro」は1月24日23時59分まで。

本セールの対象商品は「‎MJ53 Pro」をはじめ、「‎MJ37」、「‎MJ35」のコードレス掃除機が特別価格で販売される。

「‎MJ53 Pro」は80KPa史上最強吸引力、革新版自走式ヘッドを搭載。また、大容量バッテリーによって70分の長時間稼働が可能となっている。

「MJ37」は70Kpaのハイパワーの吸引力に、高輝度緑色光ライトを搭載して見えないホコリを可視化。ボタンひとつで交代できる大容量リチウムイオン脱着式バッテリーが採用されている。11段階の伸縮型パイプにより長さを45cmから69cmまで自由自在調整できる。

「‎MJ35」は最大90Kpaの吸引力で大画面LEDタッチディスプレイを搭載し、電源や作業状態を確認することができる。最大60分の連続稼働ができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。