Amazonにてドリーミーのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は1月25日23時59分まで。

対象商品はドリーミーのロボット掃除機「L40s Pro Ultra」、「L40Ultra CE」の2商品。

「L40s Pro Ultra」はEasyLeap システムにより、敷居や引き戸のレール、最大4cmの段差もスムーズに乗り越えることができ、エクステンド機能により、モップが部屋の隅や家具の下まで伸びて掃除が可能。モップの自動洗浄、乾燥だけでなく、モップ洗浄と同時にウォッシュボードも自動で洗浄され、5つのクリーニングモードで多種類のカーペットに対応可能となっている。

「L40Ultra CE」は高度なトライカットブラシが髪の毛を素早くカットし、絡まりを防ぎながらダストボックスへと吸引。13,000Paの吸引力、さらに「RoboSwing」テクノロジーによりブラシが左右に伸縮・旋回し、従来のロボット掃除機では清掃が難しかった部屋の隅や幅木（巾木）沿いまで徹底的に清掃する。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【L40s Pro Ultra】【L40Ultra CE】