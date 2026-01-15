¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Û¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨ÂÎ¼Á¶¯²½¡¡º£²ó¤«¤é¥á¥ó¥³ÃåÍÑ¡¡¾¾±Ê´´»Õ¡Öµ÷Î¥Ã»½Ì¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡É¹ÅÀ²¼¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤À·ªÅì¡£°²ÌÓÇÏ¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Ö¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎCW¥³¡¼¥¹ÄÉ¤¤¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æþ¤ê¤«¤é³°¥é¥Á±è¤¤¤òÄÌ¤Ã¤ÆÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¥Ó¥Ã¥·¥êÄÉ¤ï¤ì¡¢6F83ÉÃ5¡Á1F12ÉÃ0¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á´¿È¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¾¾±Ê´´»Õ¤Ï¡ÖÃ±Áö¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤½Å»ë¡£¸µ¡¹·Î¸Å¤ÏÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤è¤êÂÎ¤¬¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°ÁöµÆ²Ö¾Þ¤Ï¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ»Ãæ2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò·ç¤¡¢16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤éµ¤¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ê¤éÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥Æ¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ï¥á¥ó¥³¤òÃåÍÑ¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÄ´¶µ¤«¤éÃå¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ú²Ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤ÎÎÉ²½¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡Á°¡¹Áö¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ÏºòÇ¯¤ÎºÇÍ¥½¨3ºÐ²´ÇÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤«¤é3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢º£¤ÏÇÏº®¤ß¤Ç¤â²æËý¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¾®µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£µ÷Î¥Ã»½Ì¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡¤Á°È¤Î¤¢¤ë¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£¶¯¤¤4ºÐÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÃæµ÷Î¥Àï¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£