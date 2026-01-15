¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤¬2°Ì¤ÇÆÍÇË¡¡µÕÅ¾¸ÞÎØÌÜ»Ø¤¹½ÅÌî½¨°ìÏº¤â·è¾¡¤Ø¡¡WÇÕHPÂè5Àï
¡¡¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡ËÂè5Àï¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡¥¹¥¤¥¹¡¦¥é¡¼¥¯¥¹¡Ë
¡¡Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò2ÁÈ¤Ï¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬94¡¦00ÅÀ¤Î2°Ì¡¢½ÅÌî½¨°ìÏº¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬84¡¦75ÅÀ¤Î4°Ì¤Ç¡¢17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Íè·î¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ç¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ê¸ÍÄÍ¤Ï¡¢Á°½µ¤ÎWÇÕÂè4Àï¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¡£¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤â¡¢Í½Áª¤«¤é¾å¡¹¤Î³ê¤ê¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âè4Àï¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½ÅÌî¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÁª¹Í²ñ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÀã¾å¤Ç¼Ð¤á¼´¤Ë½Ä3²óÅ¾¡¢²£4²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¾¡¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬±¿Ì¿¤Î¸°¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Í½Áª1ÁÈ¤Ç¤Ï»³ÅÄÎ°À»¡ÊÀìÌç³Ø¹»JWSC¡Ë¡¢Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Î3¿Í¤âÆÍÇË¡£12¿Í¤ÇÁè¤¦·è¾¡¤Ï¡¢ÆüËÜÀª5¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£