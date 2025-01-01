CUTIE STREET¡¢´Ú¹ñ¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö2DAYS³«ºÅ¡¡ÆüËÜFC²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿JTB¤Î¥Ä¥¢ー¤â
¡¡CUTIE STREET¤¬¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØCUTIE STREET Live in Korea 2026¡Ù¤ò3·î28Æü¡¢29Æü¤Ë´Ú¹ñ ¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡CUTIE STREET¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ºòÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØWONDERLIVET 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍâÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÃêÁª¤Ç300Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï½é¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢YES24 WANDERLOCH HALL¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î22Æü20»þ¤è¤êWeverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¡¢¸½ÃÏ¥Û¥Æ¥ë¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FC¥Ä¥¢ー¤¬JTB¤«¤éÃêÁªÈÎÇä¡£Æ±¥Ä¥¢ー¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ä»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤âÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë