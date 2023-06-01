¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û11¥¤¥ó¥Á¡ÖiPad(A16)¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
¡ÚAmazon¡§iPad(A16)¥»ー¥ë¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§1·î16Æü0»þ～1·î29Æü23»þ59Ê¬
¥«¥éー¡§¥¤¥¨¥íー
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Apple¤Î11¥¤¥ó¥Á¡ÖiPad(A16)¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖiPad(A16)¡×¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎLiquid Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈA16¥Á¥Ã¥×¡¢¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿12MP¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢USB-C¥³¥Í¥¯¥¿¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®¤ÎWi-Fi 6¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï128GB/256GB/512GB¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ú¥«¥éー¡§¥¤¥¨¥íー¡Û ¡Ú¥«¥éー¡§¥·¥ë¥Ðー¡Û ¡Ú¥«¥éー¡§¥Ö¥ëー¡Û ¡Ú¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¡Û