¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖMacBook Air 2025¡×13¥¤¥ó¥Á¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Apple¤Î¥Îー¥ÈPC¡ÖMacBook Air 2025¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï1·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖMacBook Air 2025¡×¤ÏM4¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¡¢¡ÖApple Intelligence¡×¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂç18»þ´Ö¶îÆ°¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥È¤ÏMagSafe½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡¢Thunderbolt 4 (USB-C) ¥Ýー¥È¡¢3.5mm¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¡£º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤13.6¥¤¥ó¥Á Liquid Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤¬¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥â¥ê¤Ï16GB/24GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï256GB/512GB¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。