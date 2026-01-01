¡ÚÆÈ¼«Ê¬ÀÏ¡ÛÎ©·û¡ß¸øÌÀ¡È¿·ÅÞ¡É¤Ê¤éÁªµó¤Î¡Ö¾¡ÇÔ¡×¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡¡È¿·ÅÞ¡É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤Ï
°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢ÌîÅÞ¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï15Æü¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¸øÌÀÉ¼¤¬Î©·û¤Ë¡©¡¡½°±¡Áª¡ÈµÄÀÊ¡É¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ò¤â¤È¤ËÆÈ¼«¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±¤È¸øÌÀ¡×¤Ë¤è¤ëÍ¿ÅÞ¤È¡¢¡ÖÎ©·û¡×¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¼«Ì±¡×¤È¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¡×¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¼«Ì±¡¢¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤ò¼èºà¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö1Áªµó¶è¤Ë¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï1Ëü¡Á2Ëü¿Í¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸øÌÀ¤ÎÉ¼¤¬¼«Ì±¤«¤é¸º¤ê¡¢Î©·ûÂ¦¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Ã±½ã·×»»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾®Áªµó¶è¤Ï¡Ö132¡×¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±¤Î¸õÊä¤«¤éÎ©·û¤Î¸õÊä¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½È¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö72¿Í¡×¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬µÕÅ¾¤µ¤ìÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÎ©·û¤Ï¡Ö63¿Í¡×¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±½ã·×»»¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁªµó¶è¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤«¤é¾®·ªÀô¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶ÉÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¤«¤Ê¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë»î»»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Î©·û¡¦¸øÌÀ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö»Ù»ýÊìÂÎ¡×È¿±þ¤Ï
º£²ó¤Ï¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï30¡ó¡¢Î©·û¤Ï4¡ó¡¢¸øÌÀ¤Ï3¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Àè¤Û¤É¤Î»î»»ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿Î©·û¡¦¸øÌÀ¶¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±ç¡¦»Ù»ýÊìÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î©·û¤ÏÆüËÜºÇÂç¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÁ´¹ñÁÈ¿¥¡ÖÏ¢¹ç¡×¡¢¸øÌÀ¤Ï½¡¶µÃÄÂÎ¤Î¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ï¤Ð±¿Æ°°÷¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÉ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¯¡¢µÞ¤Ê¿·ÅÞÏÃ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Àè¤Û¤É¤Î»î»»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ï¢¹çÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤È¡¢Ï¢¹ç¤¬¤á¤¶¤¹À¤³¦¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¡¢ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ Áªµó¸å¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î°ìÉô¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÃæÆ»¤ÎÀ¯ÅÞ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃæÆ»¡×¡ÄÎ©·û¡ß¸øÌÀ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï
¨¡¨¡º£¡¢¡ÖÃæÆ»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·ÅÞ¤Ï¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¼´¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÎ©¾ì¤¬¡ÖÃæÆ»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢15Æü¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¯¼£¼êË¡¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ö°ÂÊÝË¡À©¡×¡Ö¸¶È¯¡×¡ÄÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¡È°ã¤¤¡É
¨¡¨¡¸øÌÀ¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤ÎÎ©·û¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¸½¼ÂÅª¤Ë°ìÃ×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò°ìÉôÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò´Þ¤ó¤À¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ÂÊÝË¡À©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÌÀ¤Ï¼«Ì±¤È°ì½ï¤ËË¡Î§¤ò¤Ä¤¯¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î©·û¤ÏÅÞ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¤Ï¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸¶È¯À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀ¤Ï¡Ö¸¶È¯¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¡ÖºÆ²ÔÆ¯¡×¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©·û¤Ï¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê1·î15ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë