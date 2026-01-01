¡Ö¼Ì¤é¥Ê¥¤¤ó¤Ç¤¹¡×7´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ª¥«¥ë¥ÈÉô¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤ÈÌ¿·ü¤±¤Î¸òÎ®²ñ²ÏÆ¸¤äÀÖ¥Þ¥ó¥È¤Ê¤É¸Å¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤â
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¼Ì¤é¥Ê¥¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Î7´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥³¥Î¥·¥Þ¥ë¥«»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£ÎîÇÞÂÎ¼Á¤Î¹õ¶Í¤Þ¤³¤È¤È¥ª¥«¥ë¥ÈÉô¤Ë¾ðÇ®¤òÊû¤²¤ëµÌ¤ß¤Á¤ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥ÈÀÄ½Õ·à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7´¬¤Ç¤Ï¥ª¥«¥ë¥ÈÉô¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢°Îî¤¬Áã¿©¤¦Á¬Åò¤ÇÌ¿·ü¤±¤Î¡È¸òÎ®²ñ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÏÆ¸¤äÀÖ¥Þ¥ó¥È¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÂÐ¾Ý¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥³¥Î¥·¥Þ¥ë¥«»á¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÀèÃå¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ö¼Ì¤é¥Ê¥¤¤ó¤Ç¤¹¡×7´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤³¤ÎÂè7´¬¤ò²èÁü¤Î½ñÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥³¥Î¥·¥Þ¥ë¥«ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆÃÅµ¤¬ÀèÃå¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹!!
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨Ç°¤Î¤¿¤á¤´¹ØÆþÁ°¤Ë½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤https://t.co/OSBNAxWB1r pic.twitter.com/wVZ64nelZf
¸Å¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢²ÚÎï¤ËÅÐ¾ì¡ª¡©
¥ª¥«¥ë¥ÈÉô¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹»»²¾å¡ª¡ª
°ÎîÁã¿©¤¦¶²ÉÝ¤ÎÁ¬Åò¤Ç¡¢
Ì¿·ü¤±¤Î¡È¸òÎ®²ñ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡©
²ÏÆ¸¤äÀÖ¥Þ¥ó¥È¤â²ÚÎï¤ËÅÐ¾ì¡£
ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬ÂçË½¤ì¤ÎÂè£·´¬¡ª¡ª