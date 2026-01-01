¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×44´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¡È¥¬¥Á½é¥Çー¥ÈÊÔ¡É¾×·â¤Î¥é¥¹¥Èµ¢¤êÆ»¤Ç¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤«¤é±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ÃÂ®
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Î44´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏµÜÅçÎéÍù»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Þ¥ó¥¬¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè5´ü¤¬2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡44´¬¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥Á½é¥Çー¥È¡×ÊÔ¤Î¥é¥¹¥È¤È¿·¾ÏÆÍÆþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¥Çー¥È¤ò½ª¤¨¡¢¿å¸¶¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿ÏÂÌé¤À¤¬¡¢µ¢¤êÆ»¤Ç¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤«¤é±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤È»×¤¦¡Ä¡Ä²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ä¡Ä¤³¤ì°Ê¾å¡Ä¡ÄÃ¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤½é¤á¤Æ¤Î¥Çー¥È¤ò½ª¤¨¡¢¿å¸¶¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÂÌé¡£¤·¤«¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢Àè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Æ¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤ªÂæ¾ì¤«¤é°ì¿Í¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥È¤Ï¤Þ¤À¡¢½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª µ¢¤êÆ»¤Ç¤Î¡ÈÈ¹ç¤ï¤»¡É¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë!! ¡Ö¥¬¥Á½é¥Çー¥È¡×ÊÔ¡¢¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¡õºÇ¹â¤Î¿·¾ÏÆÍÆþ¤ÎÂè44´¬¡ª