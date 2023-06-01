¡ÖËâ²¦¾ë¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¡×31´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª °Ì´¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤¿¤áÉ±°ì¹Ô¤¬°üËâÂ¼¤ËÏ¢ºÜ400ÏÃ¤òÆÍÇË¤·¤¿¿çÌ²¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥á¥Ç¥£
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖËâ²¦¾ë¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤Î31´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏËâ²¦¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤¿É±¤¬°ÂÌ²¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤¹¿çÌ²¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥³¥á¥Ç¥£¡£·§Ç·¸Ô¸°¼¡»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡31´¬¤Ç¤ÏÉ±°ì¹Ô¤¬¿çËâ¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë°üËâÂ¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¡¢Ëâ²¦¾ë¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö°Ì´¤ÎÃË¡×¤ÎÌ¾Á°¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤ÇÃ±¹ÔËÜ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç¥¤¥é¥¹¥ÈÆÃÅµ¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖËâ²¦¾ë¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¡×31´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤³¤ÎÂè31´¬¤ò²èÁü¤Î½ñÅ¹¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢·§Ç·¸Ô¸°¼¡ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆÃÅµ¤¬ÀèÃå¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹!!
¤½¤³¤Î·¯¡ª ¥¤¥¤Ì´¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡©
¤¤¤¶¹Ô¤«¤ó¡ª °üËâÂ¼!!
Ëâ²¦¾ë¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö°Ì´¤ÎÃË¡×¤È
¤Ê¤¼¤«¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¿çËâ¡£
¤½¤Î½Ð¼«¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢¿çËâ¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë
°üËâÂ¼¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿É±°ì¸þ¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä
¡Ö»ä¤Ï±ø¤¤°Ëâ¥¢¥¢¥¢¥¢!!!¡×
¤¢¤¯¤Þ¤·¤å¤¦¤É¤¦¤·¤òÀä¶«¤µ¤»¤ë
°üËâÂ¼¤Î¶²ÉÝ¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë°Ì´¤ÎÃË¤ÎÌ¾Á°¡£
¤½¤·¤Æ°Ì´¤ÎËâ¼ê¤ÏÉ±¤Ë¤â――!?
Ì²¤ê¤ËÌ²¤Ã¤Æ400Ìë¡ª
¥·¥ê¥¢¥¹¡ß¥³¥á¥Ç¥£ー¡ß¥ß¥¹¥Æ¥êー!?
Á´Éô¤â¤ê¤â¤ê31´¬!