¡ØFUJI & SUN ¡ì26¡ÙÂè1ÃÆ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ënever young beach¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡¢¼ÆÅÄÁï»Ò¤é
¡¡6·î6Æü¡¢7Æü¤ËÉÙ»Î»³¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØFUJI & SUN '26¡Ù¤Î¡¢Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§never young beach¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥á¥ó¥Ðー¤ÈÌÄ¤é¤·¤¿¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡É¡¡¼«Í³¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¡Ë
¡¡Âè1ÃÆ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢never young beach¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¡¢»ûÈø¼ÓÊæ¡¢¼ÆÅÄÁï»Ò¡ÊBAND SET¡Ë¡¢CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN¡¢¥·¥ã¥Ã¥Ý¤Î6ÁÈ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØFUJI & SUN ¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ìー¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î»°É´Ì¾»³¤ò¿ÍÎÏÆ§ÇË¤·¤¿ÅÄÃæÍÛ´õ¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥È¥ìー¥Êー ²£¼êÄç°ìÏ¯¤¬»²²Ã¡£Î¾»á¤¬Ä¾ÀÜ¡¢´Æ½¤¡¿»ØÆ³¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ËÜÆü1·î15Æü¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÎÄ¶Áá³äÆþ¾ì·ô¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Ä¤¥»¥Ã¥È·ô¡¢ËèÇ¯´°Çä¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥»¥Ã¥È·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀèÃå½ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Ç¥Ó¥åー¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£U18³ä¤äU25³ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¶áÎÙ¤ÎÄó·È½ÉÇñ¤ä²¹Àô»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¡ØFUJI & SUN¡Ù¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤ÈÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë