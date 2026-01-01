¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¬Å¹Æâ¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡©¸½Âå¤Î¾ï¼±¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¾¿Æ¤ËÎä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ¹¡¢ÆóÅÙ¤È¤¯¤ë¤«¡ªÁá¤¯ÄÙ¤ì¤Á¤Þ¤¨!!¡×¤ª¼÷»Ê²°¤ÇÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤¹Éã¡ª¼þ°Ï¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤¬ÄË¤¤...
¼÷»Ê²°¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡Ö½çÈÖ¤òÈ´¤«¤¹¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤éÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ëÉã¿Æ¡£¸½Âå¤Î¾ï¼±¤È¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀµµÁ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ¼¡£À¾Ìî¤ß¤ä»Ò¤µ¤ó(¡÷miyakokko61)¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤Î¿È¶á¤Ë¤âÀø¤à¡ÖÀ¤Âå´Ö¤ÎËà»¤¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î±É»Ò¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¸ÀÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï»Ò°é¤Æ¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë³°½Ð¤¹¤ì¤ÐÅ¹°÷¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë±É»Ò¤¬¼Õºá¤Ë²ó¤ëÆü¡¹¤À¡£¡ÖÄ¹½÷¤Î»ä¤¬ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ö¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ¹¤ÎÂå¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡£Ç¥¿±¤·¤¿Ì¼¤ÎÈþºé¤¬¤Ä¤ï¤ê¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÁÄÉãÊì¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¼÷»Ê¤Î½ÐÁ°¤ò¶¯¹Ô¤·¡¢¡ÖÈ±¤òÀ÷¤á¤ë¤Î¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°¤¤¡×¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤»ýÏÀ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡£±É»Ò¤ÏÌ¼¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯Î¾¿Æ¤«¤éºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤âÌµ°Õ¼±¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Ø³Á³¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¢£ÆÃÊÌ¤ÊÃ¯¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤ËÀø¤à¡ÖÏ·³²¡×
ºî¼Ô¤ÎÀ¾Ìî¤ß¤ä»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÏ·³²¡Ù¤È¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÃ¯¤«¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È¸ì¤ë¡£À¾Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤Ä¤ï¤ê¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÆó¿ÍÊ¬¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ò´õË¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Æ»¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ï²È»ö°é»ù¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢ºîÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡ØÏ·³²¡Ù¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¾Ê¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿®¤¸¤ë¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Á±°Õ¤¬¡¢Áê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëÃ¯¤â¤¬Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§À¾Ìî¤ß¤ä»Ò(¡÷miyakokko61)
