¤¢¤¹¤«¤é¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¢º£²ó¤«¤é¼õ¸³É¼¤ò°õºþ¤·¼Ì¿¿ÉÕ¤­¿ÈÊ¬¾Ú¤È»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¡Ä¥¦¥§¥Ö½Ð´ê¤ÇÍ¹Á÷¤µ¤ì¤º

¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬£±£·¡¢£±£¸¤ÎÎ¾Æü¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¥¦¥§¥Ö½Ð´ê¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¼«Ê¬¤Ç°õºþ¤·¤¿¼õ¸³É¼¤È¡¢´é¼Ì¿¿¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î»ý»²¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹â¹»¤ÏÀ¸ÅÌ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Í½È÷¹»¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤Èº£Ç¯¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¹ç³ÊÀè¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´»Ö¸þ¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤ÎÅÔÎ©¾åÌî¹â¹»¤Ç¤Ï£±£µÆü¤Ë£³Ç¯À¸¤Î³ØÇ¯½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¿ÊÏ©»ØÆ³Ã´Åö¶µ°÷¤¬¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÅÁ¤¨¡¢¼õ¸³É¼¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤È¤Ê¤ëÀ¸ÅÌ¾Ú¤Ê¤É¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Ç°¤ò²¡¤·¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï¡Ö¸«Íî¤È¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ»î¸³¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤«¤é¼õ¸³É¼¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂç³ØÆþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÍ¹Á÷¤µ¤ì¤º¡¢³Æ¼õ¸³À¸¤¬ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ°õºþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¡¢¼õ¸³É¼¤òËº¤ì¤¿ºÝ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ä±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¡¢»î¸³ÌäÂê¤Î£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¼õ¸³À¸¤Ëµá¤á¤¿¡£»î¸³½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÌäÂêÊ¸¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÌäÂêÊ¸¤ÎÃøºî¸¢ÊÝ¸î¤¬¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÅê¹Æ¤Î¼è¤ê²¼¤²¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÏÆñ²½¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Ï¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½é¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÇÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢È¿Æ°¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¤È¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºò½©¤ÎÌÏµ¼»î¸³¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç¤äµþÅÔÂç¤Ê¤ÉÆñ´ØÂç¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¤â¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤¿¡£½ÙÂæ¤Î¾ëÅÄ¹â»Î¡¦Æþ»î¾ðÊó¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÏ²¿ÍÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê·ø¤¯¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£