¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¹ñÆâ¤«¤é¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°ú¤È´¤¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï2¿Í¡£¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÎFW¥ä¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤È¥±¥ë¥ó¤ÎFW¥µ¥¤¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é¤À¡£
¤É¤Á¤é¤â¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢ËÜ¿¦¤Ïº¸WG¡£¤È¤â¤Ë19ºÐ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é¤Ï17»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤À¤Ã¤¿¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤È¥¨¥ë¡¦¥Þ¥é¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¤È¤Î¿··ÀÌóÄù·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢À¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ÈºòÇ¯¤Î²Æ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤³¤½¤ÏÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£