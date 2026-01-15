coldrain主催＜BLARE FEST. 2026 ＞、アドビとのコラボキャンペーン実施。大賞受賞者には2日通し券プレゼント
coldrain主催フェス＜BLARE FEST. 2026 ＞開催まで1か月を切り、「BLARE FEST. 2026 ｜ Adobe」という強力なコラボレーションキャンペーンの実施が発表された。
本キャンペーンでは、注目を集める最新生成AIモデル「Adobe Firefly」を活用し、＜BLARE FEST.＞のオフィシャルロゴを自由にカスタマイズしてオリジナル作品を制作できるほか、「Adobe Express」を用いて、テンプレートをベースに自分だけのマイタイムテーブルを作成することが可能となっている。
いずれも＜BLARE FEST.＞への熱量をそのままクリエイティブに昇華し、フェスを共につくり上げる体験ができる内容となっている。
さらに、本キャンペーンではチケットプレゼント企画も連動して実施。応募者の中から大賞に選ばれた方には、入手困難となっている＜BLARE FEST. 2026＞のチケットが贈られるという、二重に嬉しい内容となっている。
即日完売となった＜BLARE FEST. 2026＞。新年が明けたばかりではあるが、本イベントは2026年の音楽シーンを象徴するハイライトのひとつとなることは間違いないだろう。
キャンペーン詳細：https://blog.adobe.com/jp/publish/2026/01/15/cc-express-blarefest-with-adobe-2026
＜BLARE FEST. 2026＞
日程：2026年2月7日(土)・8日(日)
会場：ポートメッセなごや
2月7日(土)
coldrain
[Alexandros]
04 Limited Sazabys
HIKAGE
House of Protection (from US)
Knosis
NOISEMAKER
ONE OK ROCK
Paledusk
The Ravens
ROTTENGRAFFTY
SHANK
SiM
SPYAIR
Survive Said The Prophet
10-FEET
w.o.d.
2月8日(日)
coldrain
Age Factory
Amira Elfeky (from US)
BLUE ENCOUNT
DEXCORE
ENTH
Fear, and Loathing In Las Vegas
花冷え。
ハルカミライ
HEY-SMITH
KUZIRA
LiSA
マキシマム ザ ホルモン
Memphis May Fire (from US)
THE ORAL CIGARETTES
SIX LOUNGE
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
・チケット情報
全券種完売
