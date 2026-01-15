º£µ¨¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÉû¼ç¾¡ÄDF¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¡¢2017Ç¯7·î¤Ë¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤È¤È¤â¤Ë¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï362»î¹ç½Ð¾ì12¥´¡¼¥ë68¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºò²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ëÆ±Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È5¥«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È²ÈÂ²¤¬²¿¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾Íè¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤éÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤¬²ÃÆþ¡£¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥ë¥±¥º¤¬º¸SB¤Î°ìÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ã¤¦Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤È¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î½ÅÍ×À¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¾ï¤Ë»ä¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¹¥¤Ç¡¢¡ØÁê¼ê¤¬»ä¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î8Ç¯È¾¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
