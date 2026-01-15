Á°´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÇÍÉ¤ì¤ëÊ¡²¬¤Î¿·¼ÒÄ¹¤ËÀ¾ÌîÅØ»á¤¬½¢Ç¤¤Ø¡¢²£ÉÍMÁ°SD
¡¡¶âÌÀµ±¡Ê¥¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ò¡ËÁ°´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î·ë¾ë¼ÒÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç²£ÉÍM¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿À¾ÌîÅØ»á¡Ê54¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£·îÃæ¤Ë¤â¼èÄùÌò²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£´ÆÆÄ¤Ëºòµ¨½¢Ç¤¤·¤¿¶â»á¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç3¤Ä¤Î»ö°Æ¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¼¼¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£