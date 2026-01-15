¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë µîÇ¯12·îÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ2³ä°Ê¾å¸º¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ç
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎµîÇ¯12·î¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯12·î¤Ï¤ªºÐÊë¤äËºÇ¯²ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎµîÇ¯12·î¤ÎÇä¾å¹â¤Î³µ»»¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù2³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§µîÇ¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤ÇÄÌ¾ï¤è¤ê½Ð²Ù¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¢§¡Ö¤ªºÐÊë¥®¥Õ¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬¼êºî¶È¤Ç¼õÃí¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12·î¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¼õÃí¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉô¤Ç¤ÏÇÛÁ÷¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2·îÃæ¤ÎÊªÎ®¶ÈÌ³¤ÎÄÌ¾ï²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£