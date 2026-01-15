¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¢ÁêÅöÍ¥½¨¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¡Û
ÆüËÜÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¤¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢1¤Ä¤À¤±¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©
¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆîÀ¾Éô¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¡¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Answer
Àµ²ò¤Ï¡Ö¼¯»ùÅç¸©¡×♡
¼¯»ùÅç¸©¤Ï°¡Ç®ÂÓµ¤¸õ¤Ç¡¢²¹Àô¡¦²Ð»³¡¦¹ñÎ©¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ëºùÅç¤Ï³è²Ð»³¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Î¸Å¤¤ÍÏ´äÎ®¤ä²¹Àô¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¤Í¢ö