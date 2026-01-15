ÊÆFA¤ÎÌÜ¶Ì¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó¡ÖÁá¤±¤ì¤Ðº£ÆüÃæ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×3µåÃÄ¤ÎÌ¾Á°µó¤²¤ë¤â¡Ä
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬¡Öº£Æü¤Ë¤â¤Þ¤È¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤ÇÄÌ»»147ËÜÎÝÂÇ¡¢490ÂÇÅÀ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎFA¤Î¹ÔÊý¤Ë¶á¤¯Æ°¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£ÆüÃæ¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡£¡Ö¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤ÎµåÃÄ¤è¤ê¤â¡¢¥È¥í¥ó¥È¤ò¹¥¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¶á¹Ù¤Ç¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÏÇ¯Êð5000Ëü¥É¥ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡È¾¡¤Ä¤³¤È¡É¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤¬ÍÎÏ¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎµåÃÄ¤Ê¤éÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¤Ê¤ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£