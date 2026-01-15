前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員（62）が15日、ニッポン放送「泉房穂の情熱ラジオ」（木曜後6・00）に生出演し、大阪府、大阪市のダブル選挙戦に疑問を呈した。

日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事、副代表の横山英幸大阪市長は15日、2月に見込まれる衆院選と同日での出直し選にそろって挑む意向を正式表明した。「大阪都構想」の実現を争点に掲げる。

泉氏は「途中で辞めて何を問うんですか？という批判もありますし、ずいぶんお金がかかるという批判もあります」と述べ、ダブル選挙の意味合いに疑問を口にした。

大阪都構想は過去2度の住民投票で否決されており、SNSでは「大阪都構想って何回潰してもゾンビのように復活するやん」「税金の無駄遣いです」「今問うべきは、維新が制度を悪用していた事実だ」などと、維新への批判が殺到している。

対立候補の準備が整わない中での、ゲリラ的な選挙実施表明でもあった。泉氏は「今回そのまま辞めます、出ますと言われても、対立候補が準備する時間もないですし、あまりにもやり方、どうですか？と私も思う」と苦言を呈した。

衆院選に合わせる形での選挙実施。泉氏は「どうせやるなら、（同日実施なら）コストが安いじゃないかという発想もあった」としつつ、「安いと言ったってお金はかかる」と指摘。「あえてやる必要はありますか？という批判は残りますから、批判されてしかるべきかなと思います」と、有権者の怒りに賛同した。