½°±¡Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸µÃÎ»ö¤ÇÁ°½°±¡µÄ°÷¤ÎÀôÅÄÍµÉ§¤µ¤ó¤¬¼¡¤ÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÎ»ö¤ò3´üÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤ÇÅö»þ¤Î½°±¡¿·³ã5¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤¿¤Û¤«¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤âÈæÎã¤ÇÉü³è¡£
¶è³ä¤ê¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ª¤È¤È¤·¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¤Ç¤ÏÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¿·³ã4¶è¤«¤éÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅÄ¤µ¤ó¤ÏNST¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¸å¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸¶È¯ÌäÂê¡¢ÂçÅÔ»Ô¤È¤Î³Êº¹À§ÀµÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£