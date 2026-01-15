¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤Î²÷µó!?¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß5²¯·ïÄ¶¤¨¡¡FIFA²ñÄ¹¤â¶Ã¤¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï15Æü¡¢º£²Æ¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç5²¯·ï°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡£¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºÜ¤»¤¿¡£
¡¡FIFA¤ÏWÇÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖFIFA²ÃÌÁ211¶¨²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½»¤à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«33Æü´Ö¤Ç5²¯·ï°Ê¾å¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¤¬¿¿¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤ÏFIFA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤ï¤º¤«1¥«·î¤Û¤É¤Ç5²¯·ï¤â¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼ûÍ×°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£FIFA¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿È¿¶Á¤Ë´¶¼Õ¤È½ËÊ¡¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È5²¯Ä¶¤¨!³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡£WÇÕ·è¾¡Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡ÈÂç¤¤Ê¥Ü¡¼¥É¡É¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö5²¯Ä¶¤¨¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¾×·â¡×¡ÖWBC¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä40Ëü¿ÍÂÔ¤Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê½Ð¾ì¹ñÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ï2·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÆÏ¤¯¤â¤è¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆþ¹ñÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ³«ºÅ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£