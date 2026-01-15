¹á¹Á¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¡¡¿·¤¿¤Ë7¿Í¤Î»àË´³ÎÇ§¡¢»à¼Ô168¿Í¤Ë
¹á¹Á¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇµîÇ¯11·î¤Ëµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¿·¤¿¤Ë7¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï168¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï15Æü¡¢µîÇ¯11·î¤Ë¹á¹Á¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë7¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»à¼Ô¤Ï168¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¸¸å6¤«·î¤«¤é98ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬58¿Í¡¢½÷À¤¬110¿Í¤Ç¡¢¾ÃËÉ»Î1¿Í¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÀ¯ÉØ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í10¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î¿È¸µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¡Ö»à¼Ô¿ô¤¬º£¸åÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£