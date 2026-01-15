ÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î·ª»³»á¡¡¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄÅö»þ¤ÎÆâÆ£2·³´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤Î»ä¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¶¥µ»¼ÔÉ½¾´¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê64¡áÆüËÜ¥Ï¥à¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¡ÖÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£À¤³¦ÅªÁª¼ê¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼ÉôÌç¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÆÃÊÌÉ½¾´¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁª½Ð¼Ô¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤êÄÌÃÎ¼°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢·ª»³»á¤¬Ç®¤¤»×¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆþÃÄÅö»þ¤Î2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÆâÆ£ÇîÊ¸¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤À¡£¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÃ¯¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤Ê¡×¤È·ãÎå¡£Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î¥È¥¹¤ò¤º¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆâÆ£¤µ¤ó¤Ë´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Î12Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢Íâ13Ç¯1·î20Æü¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÆâÆ£¤µ¤ó¤Î82ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÂ£¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Û¥¦¥¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹½¤¨¤Æ¤ß¤í¡×¤ÈÂÇ·â»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄ»þ¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤Ë¡Ö»ä¤¬¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤À¤Ã¤¿»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¸½Ìò¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Ë´¤²¸»Õ¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ï¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£