¡ÖÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¡×¡¡¿¼Ìë¤ËÏ¢Íí¡¡»ÔÄ¹¼¼¤Î¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¡Ä¡¡²£ÉÍ»Ô¿Í»öÉôÄ¹¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¹ðÈ¯
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¿Í»öÉôÄ¹¤Îµ×ÊÝÅÄ½ß»á¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¸©Ä£¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¸½¿¦¤Î»Ô´´Éô¤¬¼ÂÌ¾¤ò½Ð¤·¤Æ»ÔÄ¹¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¡£µ×ÊÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¸ÀÆ°¤ò»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ë²þ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç»ÔÄ¹¤Î¸òÂå¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÎ©À¤ÎÊÝ¤¿¤ì¤¿Ä´ºº¤È·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤òµá¤á¤¿¡£¡¡¡¡
¡¡µ×ÊÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¶·î¡¢Åö»þ¹ñºÝ¶É¤ÎÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤òÍ¶Ã×¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚÊ¢¤À¤¾¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¿Í»öÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö»ÔÄ¹¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÊÉô½ð¤ò¡ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ë¥¸¥ã¥Ö¤ò¡Ê»³Ãæ»ÔÄ¹¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¿Í»öÉô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»³Ãæ»ÔÄ¹¤ÏµÙÆü¤ä¿¼Ìë¤òÌä¤ï¤ºÏ¢Íí¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¼¼¤Ø¤Î¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤Î»Ô´´Éô¤òÄÌ¤¸¤Æ½ñÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¿ôÆü¤Ç²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÂàÇ¤¤·¤¿Éû»ÔÄ¹¤ò¡Ö¥À¥Á¥ç¥¦¡×¤ÈÉî¿«¤·¤¿¤ê¡¢»ÔµÄ¤Ë¡Ö£²Æ¬¿È¡×¡Ö»à¤Í¤è¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
