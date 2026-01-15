声優の種粼敦美さん、岡咲美保さん、吉永拓斗さん、関根明良さんが、日本テレビ系のアニメ枠『FRIDAY ANIME NIGHT』（通称：フラアニ）の記者会見に出席し、それぞれが主人公を演じるアニメ4作品の見どころをプレゼンしました。

2023年10月から、日本テレビ系30局ネットで毎週金曜よる11時に放送している『FRIDAY ANIME NIGHT』。今回の会見で、4月から放送時間を1時間に拡大し、よる11時からは“フラアニ2300”、そしてよる11時30分からは新設された“フラアニ2330”が放送されることが発表されました。

■1月期は『葬送のフリーレン』第2期を放送

会見では、出席した声優陣がそれぞれの作品の見どころをキャッチコピーにしてアピールすることに。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を描くアニメ『葬送のフリーレン』で、フリーレン役を演じる種粼さんは、『くだらない瞬間を宝物にする魔法』のキャッチコピーをあげました。

その理由について、種粼さんは「寄り道がたくさんあったり、くだらない瞬間も多い冒険かもしれないんですけども、時間がたっても振り返った時に、ふっと笑えたり“あの時楽しかったな”と思えたり。そんな、くだらない瞬間が、かけがえのない思い出に変わるような作品なので、それを見た皆様にも、何気ない日常がかけがえのない宝物だってことに気づいていただける、そんな魔法がかかる作品かな」と、アピールしました。

■4月・7月期“フラアニ2300”は『転生したらスライムだった件』第4期を放送

続いて、異世界でスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメント作品『転生したらスライムだった件』で、リムル＝テンペスト役を演じる岡咲さんは『転生したら思ったより忙しかった件』と、作品名にかけたキャッチコピーを披露。

岡咲さんは「転生したら、“あ、天国みたい、幸せ”みたいなものなのかなと思いきや、本当にずっと働かされていて。ちょっと、かなり忙しいなと思っています。自分がしたいことで忙しいだけならまだしも、怪しいやつが多すぎるっていう点で、リムル大変そうだなぁと思い、このキャッチコピーにさせていただきました」と、コメントしました。

■4月期“フラアニ2330”は『スノウボールアース』を放送

全土が雪と氷で覆われた大地、凍結地球＜スノウボールアース＞を舞台に描かれるSFロボット・アクション作品『スノウボールアース』で、流鏑馬鉄男役を演じる吉永さんは『鉄男語、爆誕！』と回答。

吉永さんは「鉄男くんって、コミュニケーションが苦手すぎて、とっさに造語が出ちゃう。“ありがとうございます”って伝えたかったのに、“ありまひょい”って。僕もわからなかったのでアフレコ中、探り探り“どんなイントネーションかな？”みたいな感じで、理想の“ありまひょい”探しを頑張ったんですけど。今後こういう語録、“鉄男語”がいっぱい出てきます」と、作品内に出てくる“鉄男語”に注目してほしいと語りました。

■7月期“フラアニ2330”は『これ描いて死ね』を放送

東京都の島しょ・伊豆王島（いずおうしま）に暮らす高校生が、とある出来事がきっかけで、漫画創りの世界へと踏み出す、漫画創作の世界を描いた『これ描いて死ね』で、安海相役を演じる関根さんは『こんな時、漫画の主人公なら...！』というキャッチコピーをあげました。

「相ちゃんはちょっと引っ込み思案なところだったり、人見知りだったりするところがあるんですけれども、何か一歩前に進む時に、自分で唱えたり、言ってもらったり。そんな大切な言葉なので、ぜひこの言葉に注目していただけたらなというふうに思っております」と、作中に登場する言葉にちなんだ回答で、作品をアピールしました。

会見に出席した声優陣が、それぞれ主人公を演じる4作品はいずれも、『FRIDAY ANIME NIGHT』にて放送される予定で、1月期は『葬送のフリーレン』の第2期（1月16日よる11時〜放送開始）。

4月・7月期の“フラアニ2300”は、第4期の放送となる『転生したらスライムだった件』、4月期の“フラアニ2330”は、コミックスシリーズ累計70万部超え（小学館発表）の人気マンガが原作の『スノウボールアース』が放送されます。

そして、7月期の“フラアニ2330”では『マンガ大賞2023』など数々の賞を受賞した話題のマンガが原作の『これ描いて死ね』が放送されます。