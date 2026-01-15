°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢Î¤¹á¡½¡½¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù²µ¹ü¤Îº§Ìó»ØÎØ¤¬ÅÐ¾ì - ¥ê¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤è¤ê¡Ö²µ¹ü¤Îº§Ìó»ØÎØ¡×(22,000±ß)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤è¤ê¡¢²µ¹ü¤Îº§Ìó»ØÎØ¤¬ÅÐ¾ì¡£Silver925¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ö½Ñ¹âÀìÆþ³ØÅö½é¤Î²µ¹ü¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥°¥Á¥§¡¼¥ó¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·àÃæÆ±ÍÍ¤ÎÆÃÀ½¥ê¥ó¥°¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËºÊñ¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï6¡Á18¹æ¡£
¡û¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢³©¸«²¼¡¹¤Ë¤è¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¡£½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2018Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤ÎÉé¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¼öÎî¡×¤È¡¢¤½¤ì¤òã±¤¦¡Ö¼ö½Ñ»Õ¡×¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯5,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£
(C)³©¸«²¼¡¹¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
