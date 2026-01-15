IIJ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Î±ó³Ö´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ë¡¼¥¿¡¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ËÂÐ±þ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò±ó³Ö¤Ç°ì¸µÅª¤ËÀ©¸æ¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡ÖIIJ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ä¥Þ¥ÏÀ½¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥á¡¼¥¸
¡û¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¢¥·¥¹¥³À½ÉÊ¡¢FortinetÀ½ÉÊ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þ
IIJ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤ä¾õÂÖ´Æ»ë¡¢¾ã³²È¯À¸»þ¤Î¾ðÊó¼èÆÀ¤Ê¤É¤ò±ó³Ö¤«¤é°ì¸µÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ë´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¡´ï¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤Ë´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿ÍÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¿Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢IIJ¤Î¡ÖSEIL¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSA-W¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥ºÀ½ÉÊ¡¢FortinetÀ½ÉÊ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâË¡¿Í¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥ë¡¼¥¿¡ÖRTX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡ÖSWX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿·¤¿¤Ë´ÉÍýÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥ä¥Þ¥ÏÀ½µ¡´ï¤ò´Þ¤à´Ä¶¤Ç¤â¡¢°Û¤Ê¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤òÆ±°ì¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ç°ì³ç¤·¤ÆÀ©¸æ¡¦´Æ»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ¡´ï¤¬º®ºß¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢µ¡´ï¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀßÄêºî¶È¤ä±¿ÍÑ´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¾ã³²ÂÐ±þ¤Î¿×Â®²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´ÉÍý¼Ô¤Îºî¶ÈÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢±¿ÍÑÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò¼«Æ°Åª¤ËÀÜÂ³¤·°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡ÖSMF¡ÊService adaptor Management Framework¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡´ï¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½À®¤ÎÇÄ°®¤ä±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎÂÐ±þ³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½À®¤¬Ç¯¡¹Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£µòÅÀ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÄêÃå¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ÎÂæ¿ô¤ä¼ïÎà¤¬Áý¤¨¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼À½ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤Ë´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤äÁàºîÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±¿ÍÑ´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨²½¤·¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£IIJ¤Ï¡¢Ê£¿ô¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±¿ÍÑ´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤äºî¶ÈÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥ä¥Þ¥ÏÀ½µ¡´ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ¿¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤ò¿·¤¿¤Ë´ÉÍýÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
IIJ¤Ïº£¸å¤â¡¢ÂÐ±þµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤äµ¡¼ï¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤È¹âÅÙ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£
