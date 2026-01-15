6¥¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£Æ±»þ²¡¤·¤ËÈè¤ì¤¿¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Îº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹
6¥¡¼¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÀßÄê²±¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡©
¥³¥Ô¡¼¤ä¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥¡¼Æ±»þ²¡¤·¤ÇÈ¯Æ°¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¡£»Ø¤¬²±¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð»È¤¦¤Î¤Ï¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¤Ä¤Î¥¡¼°ìÈ¯²¡¤·¤ÇºÑ¤à¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆ±»þ²¡¤·¤ò1¥¡¼¤Ë½¸Ìó¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Â¯¤Ë¸À¤¦¡Öº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¡£XYZA Fukagawa Craft¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»öÌ³ºî¶È¤â¥¢¡¼¥È¤â¥²¡¼¥à¤â
¡ÖTinyKeyBoard6¡×¤Ï¡¢6¥¡¼¤È²óÅ¾¥Î¥Ö¡ß1¤òÈ÷¤¨¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£
»öÌ³ºî¶È¤Ê¤é¥³¥Ô¥Ú¤äÁ´ÁªÂò¡¢ÊÌÌ¾¤ÇÊÝÂ¸¤äOS¤Î¥¹¥ê¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²£Ä¹¤ÎExcel¥·¡¼¥È¤òº¸±¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤â¡¢¥Î¥Ö¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Ê¤é¡¢WebÍÑ¤ËÊÝÂ¸¤ä¥Ä¡¼¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤â¡£¥Î¥Ö¤ò»È¤¨¤Ð²èÌÌ¤Î³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤ä¡¢º¸±¦¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤â³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¡Ê½Ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¡£
¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥³¥ó¥Ü¤ä¥¹¥¥ë¤ÎÈ¯Æ°¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÁªÂò¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÄê·¿Ê¸¤ò°ìÈ¯ÆþÎÏ¤À¤Ã¤Æ¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀßÄê¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç
¥·¥ç¥È¥«¤ÎÀßÄê¤ÏWindowsÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢¥¡¼¥Þ¥Ã¥×¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥¡¼¤ÏºÇÂç5Ê¸»ú¤Þ¤Ç¤ÎÆþÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤â²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¼´¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÂÇ¸°´¶¤âÎÉ¤¯¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥ï¥Ã¥×ÂÐ±þ¤Ç¹¥¤ß¤Î¼´¤ä¥¡¼¤Ø¤Î¸ò´¹¤â¤Ç¤¤Æ¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤·¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎ©ÂÎÅª¤ÇÌÌÇò¤¤¥¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¤ªÌóÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¸÷¤é¤»¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¤¤Éô²°¤Ç»È¤¦¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤è¡©
6¥¡¼¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤
É®¼Ô¤Ï9¥¡¼¡Ü2¥Î¥Ö¤Îº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ï¥½¥Õ¥È¤Ç½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ö¡ß2¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9¥¡¼¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖTinyKeyBoard6¡×¤Î6¥¡¼¤Ê¤éÆþÌçÍÑ¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤â¥²¡¼¥Þ¡¼¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¥¤¥¤¤«¤â¤Ç¤¹¡£
