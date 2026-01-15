¤½¤ÎÀü¤Êý¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¤«¤â¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤¬´ÊÃ±¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤ë¡ª¡Ö¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç½Ñ¡×
¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥È¥ì¥ó¥É¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¸ー¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤½¤¦¡£
¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¥ì¥¤¥äー¥É¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤¢¤«È´¤±
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ð¥®ー¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤¦¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ·¿¤ò¾å¼ê¤Ë¥«¥Ðー¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥çー¥È¾æ¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç¤Ë¡£¼ó¸µ¤äÂµ¸ý¤«¤éÇÁ¤¯¥Õ¥ê¥ë¤â½÷À¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¤¬ÈþµÓ¤ò±é½Ð¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ÇÃ¦ÌµÆñ¤Ê¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç
¡ÚGU¡Û¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥¤¥É¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¡×\1,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥»ー¥¿ー¤ä¥«¥Ã¥È¥½ー¤Î²¼¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò»Å¹þ¤à¤È¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥ëー¤ÎÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¼ó¸µ¤äÂµ¸ý¤«¤é¤Á¤é¤Ã¤È¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤òÇÁ¤«¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ì¥¢¥¸ー¥ó¥º¤Ï¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M