¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤¬£±£µÆü¡¢¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤Î²¹Àô¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÁÏ¶È£¶£°¼þÇ¯µÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢¤¤¤ï¤»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤Ç¡¢ÁêÊý¤Î¼ò°æ·òÂÀ¡Ê£´£²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë£±Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡ÖÁÏ¶È£¶£°¼þÇ¯±þ±çÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡Ö¥¢¥í¥Ï¡Á¡×¤È¥Ï¥ï¥¤¤é¤·¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÅÐ¾ì¡££±Ç¯´Ö¤ÎÂç»È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê¿»Ò¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÍÀ¸ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿¥×¡¼¥ë¤¬¤³¤³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÄÌ¤¤¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ê£¶£°¼þÇ¯¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç»È¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤é·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤â²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡Ö¡È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤¿¤è¡É¤Ê¤É¤È¡¢¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¡ÊÊ¿»Ò¡Ë¤È¡¢Âç»È¤È¤·¤Æ£Ð£Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ó¤Ê³èÆ°¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢Æ±¥ê¥¾¡¼¥È¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÁÏ¶È£±£°£°¼þÇ¯¤Þ¤ÇÍ¸ú¤ÎÆþ¾ì¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ì¥Ò¥ô¥¡Í³ÈÞ¤«¤éÂç¤¤ÊµÇ°¥Ü¡¼¥É¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡×¡ÊÊ¿»Ò¡Ë¤È´¶·ã¤·¤¤ê¤Ç¡¢Ê¿»Ò¤¬£¸£·ºÐ¡¢¼ò°æ¤¬£¸£²ºÐ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢£²¿Í¤È¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡Á¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÅÓÃæ¤«¤é»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£¤³¤ÎÆü¤¬£±£¹£¶£¶Ç¯£±·î£±£µÆü¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£¶£°Ç¯¤È¤Ê¤ëÆü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢£¶£°¼þÇ¯µÇ°¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ê¥·¥Ð¤¯¤ó¡×¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢£¶£°¼þÇ¯´ë²è¤È¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£