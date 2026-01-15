ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¡¢4¼Ò¤¬Áý±×¡¡25Ç¯10¡Á12·î´ü¡¢»Ô¾ì·øÄ´
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¶âÍ»Âç¼ê6¼Ò¤Î2025Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤¬15Æü¡¢½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£6¼Ò¤Î¤¦¤Á4¼Ò¤Î½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤Ê³ô¼°»Ô¾ì¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ìÉôÌç¤¬¿¤Ó¡¢¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¶âÍø¤ò½ä¤êÇ¯Î¨10¡ó¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤âÉº¤¦¡£
¡¡ºÇÂç¼ê¤ÎJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ7¡ó¸º¤Î130²¯¥É¥ë¡ÊÌó2Ãû±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤ËÈ¼¤¤°úÅö¶â¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Íø±×¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£
¥À¥¤¥â¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï·è»»¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÊÆ·ÐºÑ¤ÏÄì·ø¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ12¡óÁý¤Î76²¯¥É¥ë¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¤Ï6¡óÁý¤Î53²¯¥É¥ë¡£¥í¥·¥¢»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¤Â»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï13¡ó¸º¤Î24²¯¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê»ñ¶ä¶ÈÌ³¤¬¼çÎÏ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï12¡óÁý¤Î46²¯¥É¥ë¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Ï18¡óÁý¤Î43²¯¥É¥ë¤È¿¤Ó¤¿¡£