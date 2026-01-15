SKE48¡¢º£Ç¯½é¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¡¡8´üÀ¸¤ÎÃçÂ¼ÏÂÀô¤¬3·îËö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¡×
¡¡SKE48ÃçÂ¼ÏÂÀô¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎSKE48·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥àE¡ÖRESET¡×¸ø±é¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£26Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¼Ô¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤1Êâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÇº¤ß¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³ëÆ£¤ÎËö¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡8´üÀ¸¤È¤·¤Æ16Ç¯¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥àS¤ò·Ð¤Æ25Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥àE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î9Ç¯´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êºÇ¹â¤ÎÆ±´ü¤È²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È9Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¡Ö¿¿Åß¤ÎTEAM²ÎÍØº×¡×¤¬ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³èÆ°¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¡Ö3·îËö¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£